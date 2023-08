Update Politie nam bodycam persfoto­graaf in beslag: ‘Agent ging boekje ver te buiten’; politie­chef reageert op incident

EINDHOVEN - Persfotograaf Rico Vogels dient een klacht in tegen een politieagent. Die nam zondagavond, na een ongeval op de A2 in Eindhoven, zijn bodycam in beslag om aan te tonen dat hij zich onveilig gedroeg. De agent ging hiermee zijn boekje ver te buiten, vindt Vogels. Journalistenvakbond NVJ is het met hem eens, politiechef Wilbert Paulissen ziet het genuanceerder.