Vandaag helder weer in Heeze-Leende

Familie­feest­je met bierdoppen leidt al tot meer dan een ton voor goede doel

SOMEREN – Wat ooit begon als een besloten familiefeest is inmiddels een Somerens visitekaartje: het Bierdoppenfestival. Tijdens de komende editie gaan ze over de magische grens van 100.000 euro voor goede doelen heen. ,,Het is niet te bevatten.”