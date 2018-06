Veiligheid en sportiviteit met de GoLiveClip uit Leende

LEENDE - Een actieve, vitale en veilige levensstijl: daar staat Katja Verbeek (37) voor. Met het prijswinnende product GoLiveClip probeert zij die manier van leven over te brengen op anderen. Het bedrijf daarachter, Gociety Solutions, is gevestigd in Leende.

Het apparaatje, dat je door middel van een clip aan je kraag, bh of broekriem bevestigt, doet allerlei metingen van de activiteiten van de gebruiker en stuurt die door naar je telefoon. Daarop installeert de gebruiker een app waarop al die resultaten terug te vinden zijn. De van oorsprong Limburgse Katja Verbeek benadrukt met name de waarde van het geïntegreerde valpreventie- en detectieprogramma.

"Ik neem als voorbeeld altijd mijn eigen grootmoeder, die enkele jaren geleden op de grond viel en de hele nacht op diezelfde plaats bleef liggen. Pas een dag later kwam er iemand op bezoek die haar daar aantrof. Als ze de GoLiveClip had gehad, was dat nooit gebeurd", legt ze het gemak van het 'mobiele vangnet' uit. De gebruiker kan drie 'noodcontacten' toevoegen die gealarmeerd worden in dergelijke gevallen.

Alarmeren

"Of als je grootmoeder dagelijks rond de klok van 8.00 uur opstaat en om 9.00 uur is er nog steeds geen activiteit dan worden de 'vaste' contacten ook gealarmeerd", legt ze uit. Behalve de preventieve en veilige werking is het apparaatje ook handig voor sportievelingen. Zo houdt de clip bijvoorbeeld bij hoeveel calorieën je verbruikt en hoeveel stappen je zet. Leuk is dat de gebruiker zichzelf daarmee bepaalde doelen kan stellen. Wil je op een dag tien kilometer lopen en dat lukt, dan 'ontvangt' de gebruiker een medaille, begeleid door een motiverend muziekje. Haalt de gebruiker die afstand niet maar komt hij in de buurt, dan ontvangt die een zilveren medaille.

Zo is de GoLiveClip volgens Verbeek handig voor mensen van alle leeftijden. Ook wat betreft de gebruiksvriendelijkheid. De app is als 'menu' te installeren op een Androidtelefoon, waardoor met name ouderen op simpele wijze met de app aan de slag kunnen. Over het aantal gebruikers en investeringskosten doet Verbeek echter geen uitspraken.

Dat de GoLiveClip in de prijzen viel, maakt Verbeek trots. In de categorie 'meest innovatieve oplossing op de markt' won het de Europese Silver Economy Awards, een prijs van de Europese Unie.