Verhuizing SCC: 'We hebben er zin in en leren er veel van'

“Ons nieuwe pand in Heeze is nog niet zoals we het willen. Uiteindelijk na schilderen en opknappen wordt het weer ‘eigen’ en denk je ‘yes!’”, voorziet Juul van Doorn (20), één van de initiatiefnemers van de SCC.

Het talentenplatform is vooral bedoeld om jongeren uit Heeze-Leende hun talenten en kennis op gebieden als audio, muziek, video en evenementen te laten ontwikkelen en inzetten voor plaatselijke organisaties.

Rabobankkantoor

De groep zat tot oktober vorig jaar in het voormalige Rabobankkantoor in Leende. Ze moesten vertrekken omdat het gebouw gesloopt wordt voor de realisering van het centrumplan. Nu beschikt SCC tijdelijk over een ruimte in dorpshuis 't Perron in Heeze. Tegelijkertijd zijn de jongeren bezig hun definitieve stek te in te richten in de oude brandweerkazerne achter het Heezer gemeentehuis.

De eigenlijke activiteiten willen ze echter ook zoveel mogelijk door laten gaan. Recente voorbeelden zijn de medewerking aan het jaarlijkse culturele evenement Kunstsmullen in Heeze en de reeks videofilmpjes die SCC in opdracht van de gemeente maakte over de politieke partijen voor de afgelopen raadsverkiezingen. De opnamen werden uitgezonden op de lokale nieuwszenders en ook gebruikt tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie en een centrale verkiezingsbijeenkomst.

Social media

Het talentenplatform werkt op dit moment met de KBO samen om ouderen vertrouwd te maken met sociale media. "We zijn bezig met plannen bijeenkomsten te organiseren waarin jongeren de ouderen leren om te gaan met onder meer Facebook, WhatsApp en Instagram. Kort geleden hadden we een try-out en die liep goed", aldus Danny Janssen (22). Hij stond mede aan de wieg van SCC.

Wanneer ze met hun nieuwe onderkomen klaar zijn, weten de SCC'ers nog niet precies. "Iedereen is ook druk met school, stages en werk. We moeten het dus in onze vrije tijd opknappen. De kazerne is een oud pand met veel achterstallig onderhoud, maar binnen drie tot vier maanden moet het lukken", denkt Juul van Doorn.

Haar teamgenoot Denny Janssen: "Daarna willen we gewoon doorgaan met de basale dingen die we in Leende ook al deden, zoals dj-workshops, huiswerkbegeleiding en 'tienerfista' (soort disco, red.) voor 11 tot 15-jarigen."