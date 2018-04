Vrachtwagen gekanteld na aanrijding met landbouwwerktuig

OM vindt jaar cel voor Wim van der P. niet genoeg en gaat in beroep

25 april LEENDE - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de straf die de rechtbank oplegde aan CDA-penningmeester Wim van der P., voor een enorm drugslab op zijn erf in Leende. De 52-jarige man kreeg een jaar celstraf terwijl er vijf jaar gevangenisstraf was geëist.