Vrienden trakteren wagenbouwers Brabantsedag op feestweekend

,,Wat is er nou leuker voor de wagenbouwers dan het bouwseizoen van de Brabantsedag in te luiden met een weekend lang feest?" De retorische vraag komt van Thijs Verleg, pr-man van de twee jaar geleden opgerichte Stichting Vrienden Wagenbouwers. Samen met de sponsors heeft de stichting op 6, 7 en 8 juni een feestweekend georganiseerd op sportpark Het Lambrek. Op vrijdag- en zaterdagavond is er muziek van respectievelijk dj Willie van Oers en de band Mmoozz. Zondag vanaf 12.00 uur staan de traditionele Spijkerspelen op het programma; een activiteit die vorig jaar door de vrienden werd overgenomen.

Rabo Clubkas

Aan het feestweekend is op de valreep een extra activiteit toegevoegd: de Rabobank komt die zondagmiddag om 12.30 uur langs om cheques uit te delen aan verenigingen die deelnemen aan de Clubkas Campagne. ,,Dat genereert ongetwijfeld weer extra publiek tijdens de Spijkerspelen en mogelijk de nodige inkomsten voor onze stichting."

De combinatie met de Rabo Clubkas is een regelrechte win-win-situatie, volgens Verleg: ,,Aanvankelijk wilde de Rabo 's morgens in Heeze langskomen en vervolgens doorgaan naar Leende en Sterksel. In overleg hebben we die volgorde omgekeerd; het zou op zondagochtend waarschijnlijk héél erg rustig zijn geweest, na onze feestavond én de communies in het dorp."

Voor de drie dorpskernen heeft de Rabo in totaal een kleine 29.000 euro in de Clubkas. De 'buit' wordt verdeeld over 118 deelnemers aan de actie, waarvan 68 in Heeze. Voordat Heeze wordt bezocht, komt de Rabo naar Leende. Sterksel sluit de rij.

Kratten bier

Het inzamelen van geld voor de wagenbouwers is 'core business' voor de vrienden. Vorig jaar werden de zestien groepen elk getrakteerd op een cheque van vierduizend euro; het resultaat van onder meer een veiling, een loterij en de spijkerspelen. ,,Dat geld kwam voor de bouwers heel goed van pas", weet voorzitter Chris Demes. ,,Het werd onder meer gestoken in gereedschappen en materialen voor de wagen." Lachend: ,,Maar óók in kratten bier, dat weet ik zeker. Daar is trouwens niks mis mee: de bouwers mogen zelf weten waar ze het geld aan besteden."