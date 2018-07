'We hebben gelukkig geen stof hoeven te happen'

VIDEO & UPDATE Bosbrand bij Maarheeze onder controle

26 juli MAARHEEZE - De brandweer is in Maarheeze druk bezig met het bestrijden van een grote bosbrand in Maarheeze. Daar stond een stuk bos van 16 hectare in brand. In totaal waren meer dan 100 mensen bezig met het bestrijden van de brand. Kort voor 18.00 uur werd het sein brand meester gegeven.