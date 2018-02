Wethouder Frans Cuijpers lijsttrekker VVD in Heeze-Leende

Kaart Gevaarlijkste stukken snelweg A58 bij Oirschot, A50 bij Ekkersrijt en A2 bij Eindhoven Airport

9:50 EINDHOVEN/OIRSCHOT - Veel verkeer zorgt, kort door de bocht, voor veel ongelukken. Druk is het zeker nabij de afslagen Oirschot (A58), Ekkersrijt (A50) en Eindhoven Airport waar de meeste ongevallen in de regio gebeuren. Maar hoeveel maatregelen er ook worden genomen om een weg goed in te richten, als bestuurders niet opletten gaat het alsnog vaak mis.