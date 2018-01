Will Gijsbers (1932-2017) kon met iedereen door één deur

HEEZE - Will Gijsbers stond in Heeze vooral bekend vanwege zijn grote hart voor de Brabantsedag. Sinds de start van het evenement in 1957 tot de afgelopen editie, vonden vele gasten na de optocht de weg naar zijn woning aan de Kapelstraat om na te praten.

Afgelopen vrijdag 29 december overleed Will Gijsbers op 85-jarige leeftijd.

In een eerder interview vertelde hij zijn vrouw Anneke op haar sterfbed te hebben beloofd de open huistraditie voort te zetten. Hij zei toen te hopen dat de jongere generatie het gebruik na zijn dood in ere zou houden: "Ik zit er aan te denken om de woning aan de familie na te laten. Als voorwaarde wil ik in mijn testament opnemen dat het open huis van Gijsbers wordt voortgezet. Dat lijkt me mooi."

Will Gijsbers was Neerlandicus en werkte vele jaren op scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard. Oud-rector Kees Streng denkt met warme gevoelens terug aan zijn vroegere collega: "Als leraar hechtte hij vooral veel waarde aan creatief taalgebruik. Leerlingen met een mooi opstel, maar wel een paar grammaticafouten, scoorden bij hem hoger dan bij andere leraren. Will was een aimabele, opgewekte en toegankelijke man. Losjes in de omgang met leerlingen, collega's en ouders."

Een omschrijving die aansluit bij de herinneringen van beeldend kunstenaar en ontwerper Miesjel van Gerwen, die onder meer hoofdwagenbouwer was bij de voormalige groep Broers-van Gerwen. Tot 2013 deed het gezelschap mee met de Brabantsedag en Will Gijsbers voelde zich er thuis. Miesjel van Gerwen: "Will kon met iedereen door één deur. Iedereen was welkom bij hem. Een zeer ruimhartig mens. Helemaal Heezenaar en bij onze club horend."

"Hij bouwde niet, maar bracht zijn enorme enthousiasme naar onze groep. Will was een grote fan van onze vernieuwingsdrang. Dat was ook zijn motivering ons te blijven volgen. Een ongelooflijk fijne man om erbij te hebben. We noemden hem 'directeur', een soort eretitel", vertelt Van Gerwen.

"De laatste jaren zag ik hem wat vermoeider worden. Ook bij het open huis tijdens de optocht. De mensen probeerden hem toch te ontzien, maar hij wilde dat het allemaal goed geregeld was."

"Ik zal hem vooral blijven herinneren als Will! Een mooi ingebrand beeld, dat je niet kunt vergeten, zelfs als je het zou willen", aldus Miesjel van Gerwen.