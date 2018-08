Zorgen in Leende bij goed draaiend Graaggedaan

UPDATE Brand in villa aan Fazantlaan Leende geblust, schade is groot

22 augustus LEENDE - In een villa aan de Fazantlaan in Leende woedde woensdagmiddag een uitslaande brand. Volgens de brandweer en de eigenaar van het pand waren er geen mensen in de vrijstaande woning aanwezig. De brand was lastig onder controle te krijgen, de schade is groot.