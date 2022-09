75 minuten tegen 10 man, maar nog maakt Helmond Sport niks klaar tegen Heracles Almelo

Voetballen? Helmond Sport had er vrijdagavond weinig trek in tegen hoogvlieger Heracles Almelo en trok net als in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht van vorige week een muur op. Zelfs toen Heracles na een kwartier al een rode kaart kreeg, veranderde er weinig aan het tactische plan van Sven Swinnen; Helmond Sport beperkte zich vooral tot tegenhouden.

Het was Anas Ouahim die snel rood kreeg nadat hij hard doorging op Flor Van Den Eynden. Het leek een zware straf, ook omdat Van Den Eynden weinig last had, maar omdat er geen VAR is in de Keuken Kampioen Divisie werd de beslissing gehandhaafd. En dus had Helmond Sport liefst 75 minuten een overtal tegen Heracles, al viel daar bar weinig van terug te zien.

Tekst gaat verder onder de foto:

Volledig scherm Tom Beugelsdijk tijdens Heracles Almelo - Helmond Sport. © Pro Shots / Ron Jonker

Helmond Sport ontsnapt

Alhoewel: direct na de rode kaart had Helmond Sport een aardige fase; Arno Van Keilegom kreeg nog een prima kans, maar schoot in het zijnet. Verder was het vooral Heracles dat de klok sloeg; de Almelose degradant wist dat het bij winst de koppositie kon grijpen en bleef ook met tien man voetballen. Dat leidde tot diverse kansen voor oud-PSV’er Nikolai Laursen, die er meermaals dichtbij was, maar op doelman Mike Havekotte stuitte of niet scherp was.

In de tweede helft viel de al in de lucht hangende 1-0 alsnog. Lucas Schoofs knikte raak uit een vrije trap, nadat hij wegliep bij aanvoerder Robin van der Meer. Pas vanaf dat moment verliet Helmond Sport de stellingen: de ploeg switchte naar 4-3-3 en zocht vaker de aanval.

Weinig perspectief

Dat moest ook wel: Helmond Sport is ambitieus, maar pakte slechts zes punten uit de eerste zeven duels. Daar kwamen er tegen Heracles geen meer bij, sterker nog: de thuisploeg maakte er via invaller Abed Nankishi 2-0 van. En dus komen de ambities maar niet van de grond in Helmond, het spel in Almelo bood ook bijzonder weinig perspectief voor de komende weken. Aan de bal is veel en veel te mager bij de Helmonders, die nu 17de staan.

Heracles Almelo - Helmond Sport 2-0 (0-0). 47. Schoofs 1-0, 88. Nankishi 2-0

Toeschouwers: 11.118.

Scheidsrechter: Hensgens.

Gele kaart: Chacón, Van der Meer, Beugelsdijk (Helmond Sport).

Rode kaart: Ouahim (Heracles Almelo).

Helmond Sport: Havekotte; Van Den Eynden, Beugelsdijk (79. Scholten), Van der Meer; Van Keilegom (79. Goselink), Chacón, Bosiers (62. Lorentzen), Van Hove (62. Culhaci); Van Ooijen, Kaars, Maddy (88. Terzi).