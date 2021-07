Aanvaller met een deukje wil loopbaan nieuw leven inblazen en tekent voor één jaar bij Helmond Sport

Spelers met een krasje? Helmond Sport poetste ze in het verleden wel vaker op; de club hoopt dat nu ook te doen met Dylan Seys (24), die maandag een eenjarig contract met optie op nog een extra jaar tekende. De aanvaller heeft nog even tijd nodig, maar kan - mits fit én gretig - gaan verrassen.

Seys werd opgeleid door Club Brugge en speelde op zijn negentiende al voor FC Twente in de eredivisie. Daarna liet de Belg bij RKC goede dingen zien - hij maakte 23 doelpunten in 78 wedstrijden - en droeg hij zo wezenlijk bij aan de promotie van de Waalwijkers. Na die promotie trad het verval in, raakte hij in opspraak door een filmpje waarin hij in een thuisduel van RKC meezong met Ajax-supporters en werd zijn contract uiteindelijk verscheurd.

Gebrek aan respect

Ook op aandringen van Seys zelf, zei hij in Belgische media. ,,Het contract opzeggen, is dan ook meer van mijn kant gekomen. Ik heb twee mooie jaren gehad bij RKC, maar dan zonder respect opzij geschoven worden… Dat vind ik erg.” Hij probeerde daarna bij Excelsior Moeskroen én Excelsior Rotterdam zijn carrière nieuw leven in te blazen, maar mede door blessures werd hij (nog) niet de oude. Bij Helmond Sport moet dat nu alsnog gebeuren.

Op De Braak is er in elk geval veel vertrouwen in Seys: normaal gesproken zou een aanvaller met zijn kwaliteiten onhaalbaar zijn geweest. Het is een gokje, maar de buitenspeler maakte in de gesprekken een gretige indruk. Al heeft Seys nog wel minimaal enkele weken nodig voordat hij inzetbaar is; de aanvaller is nog niet wedstrijdfit en wordt sinds begin vorige week al opgetraind in Helmond. De Belg kan als links- en rechtsbuiten uit de voeten: precies op die posities kon Helmond Sport ook nog wel een speler gebruiken na het vertrek van Karim Loukili.

Overzicht transferperiode Helmond Sport Nieuw: Van der Meer (Excelsior), Goselink (Almere City), Van Landschoot (Lierse SK), Seys (Excelsior), Bosiers, Houttequiet, Breugelmans, Lion, De Bie (allen gehuurd van KV Mechelen), Hendrikx (VVV-Venlo), Van Hove (Roda JC). Doorlopend contract: Vereijken, Thomassen, Van Keilegom, Van der Sluijs, Reith. Op proef: Mantel, Havekotte, Lont, Fosu-Mensah. Vertrokken: Van Gassel (Excelsior), Koot (op proef bij MVV), Joppen (Roda JC), Van Hoorenbeeck (KV Mechelen), Stans (n.n.b.), Dzepar (MVV), Van der Vorst (OSS’20), Respen (EVV Echt), Theunissen (n.n.b.), Duijvestijn (Almere City FC), Loukili (Riga FC).