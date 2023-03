Abrupt afscheid: Helmond Sport en oud-aanvoerder per direct uit elkaar

Hij werd in de zomer van 2021 als een grote aanwinst gepresenteerd, maar vertrekt nu met stille trom: Helmond Sport neemt per direct afscheid van voormalig aanvoerder Robin van der Meer, die nog een contract tot het einde van het seizoen had. Die verbintenis is nu beëindigd.

Van der Meer ontbrak 1,5 week geleden al in de wedstrijdselectie tegen Telstar, nadat hij in de wedstrijd daarvoor in de rust al werd gewisseld. Ergens in die periode is de bom tussen beide partijen definitief gebarsten en besloten om per direct afscheid te nemen. Volgens Helmond Sport is dat ‘in goed overleg’ gebeurd, zo melden de Helmonders maandag op hun eigen site.

Een acute breuk dus, maar ook eentje die niet onverwacht komt: Van der Meer is niet op zijn mondje gevallen en lag in november al in de clinch met de club. Hij had na het KNVB-bekerduel bij Go Ahead Eagles in een interview in deze krant aangegeven dat hij in de basis thuishoorde én dat een plek op de bank afbreuk deed aan zijn status als captain. Op basis van zijn citaten werd Van der Meer door Sven Swinnen, toen nog trainer, en directeur Philippe van Esch geschorst.

Alleraardigst

Later vocht de linkspoot zich nog terug in de basis en dat deed hij alleraardigst. Toch is er nu besloten om afscheid te nemen van de oud-speler van onder meer ADO Den Haag, FC Utrecht, Excelsior en Go Ahead Eagles. In totaal speelde Van der Meer 61 duels voor Helmond Sport.