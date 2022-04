Afgang Helmond Sport in eigen huis tegen De Graafschap

Tekenend waren de twee wissels van coach Sven Swinnen al voor het halfuur. Net als de blessurebehandeling van doelman Mike Havekotte vlak ervoor overigens, om zo de trainer een time-out te geven om de boel te repareren. Maar voor reparatiewerkzaamheden was het toen al te laat.

Helmond Sport acteerde wederom zonder energie en enige bezieling. En dat heeft de thuisploeg echt wel nodig. Want van kwaliteit loopt de huidige selectie allesbehalve over. De trootsloze laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie is daarvan het bewijs. En daar komt Helmond Sport dit seizoen niet meer vanaf.

Afgekeurde goals

Met dat gegeven leek het elftal van Swinnen tegen De Graafschap ook te spelen. Dat de achterstand na 45 minuten nog maar 2-0 was, was een wonder. De mazzel van randje buitenspel zogezegd. Want De Graafschap scoorde in het eerste kwartier driemaal, maar alleen de kopgoal van Jasper van Heertum telde. De doelpunten van Sam Hendriks en Giovanni Korte werden afgekeurd.

Het bleek uitstel van executie. Want nog geen 60 seconden na de geannuleerde treffer van Korte scoorde Van Heertum wel een rechtsgeldig doelpunt uit een vrije trap van Danny Verbeek. Nadat Johnatan Opoku een open schietkans om zeep had geholpen, greep Swinnen in. Ilias Breugelmans en Maxime de Bie mochten na 27 minuten naar de kant, Jules Houttequiet en Paul Fosu-Mensah kwamen.

Wissels

Voor Breugelmans was die wissel extra pijnlijk. De achterhoedespeler uit Antwerpen stond als vervanger voor de gekwetste Jarno Lion voor het eerst in de basis sinds 21 januari, tegen TOP Oss. Een basisplek die Thomas Beekman ook had. De Arnhemmer kreeg nu de voorkeur boven Arno Van Keilegom. Vorige week was dat nog andersom.

Met de dubbele wissel na het halfuur kreeg Helmond Sport enigszins grip, dat dacht de ploeg althans. Want de 17-jarige invaller Basar Önal van De Graafschap tekende in de 43ste minuut voor de 0-2. Dat was vlak voordat Helmond Sport voor het eerst op doel schoot in de wedstrijd.

De tweede helft bleek uiteindelijk vooral een lijdensweg voor het machteloze Helmond Sport. Het was dat De Graafschap, dat nog altijd in de race voor een nacompetitieplek, gas terugnam. Al was dat buiten Camiel Neghli gerekend. Hij maakte twee schitterende goals, waaronder een poeier in het kruis in blessuretijd: 0-4.