Agenten vrijuit na geweld tegen Helmond Sport-supporters op De Braak: ‘Noodzakelijk optreden’

De geweldsincidenten vonden plaats nadat bussen met Helmond Sport-supporters na de wedstrijd op 17 januari terugkeerden op De Braak. Eén supporter werd gebeten door een politiehond en belandde in het ziekenhuis, een andere supporter, Leon Celosse, werd meerdere malen geslagen met een wapenstok. Persofficier Janine Kramer stelt dat er een situatie ontstond waarbij er agressie was vanuit diverse supporters richting de politie. ,,Er is met meerdere getuigen gesproken, maar ook met de betrokken supporters en agenten. Uit dit onderzoek (van het Openbaar Ministerie, red.) blijkt dat er verder geen aanleiding is om de twee politiemedewerkers te vervolgen.”

Bij supporter Celosse, die destijds aangifte deed, gaat dat er maar moeilijk in. ,,Mijn neus staat nog steeds goed scheef, ik heb er nog altijd veel last van”, begint hij zijn verhaal. ,,Die agent die mij geslagen heeft, had mij eerst moeten sommeren om terug de bus in te gaan. In plaats daarvan begon hij meteen te slaan. En zo kwam ik thuis met een gebroken neus en blauwe plekken. Dat kunnen ze wel noodzakelijk optreden noemen, maar daar ben ik het niet mee eens. En ja, toen die agent sloeg, werd ik óók kwaad en verdedigde ik mezelf”, bekent Celosse. Hij laat het er niet bij zitten en wil een artikel 12-procedure beginnen om zo de agenten alsnog te laten vervolgen.

Tweede onderzoek

Naast het onderzoek van het OM loopt er een onderzoek dat er mede op aandringen van burgemeester Elly Blanksma kwam. Dat gaat niet zozeer over het strafrechtelijke deel, maar meer over hoe zulke incidenten in de toekomst beter aangepakt kunnen worden. De gemeente verwacht daar op korte termijn duidelijkheid over.

Helmond Sport is benieuwd naar de evaluatie én onderbouwing van dat nog lopende onderzoek. ,,Er is buitenproportioneel politiegeweld gebruikt op De Braak, wij vragen ons daarom af hoe het OM dan in hún onderzoek tot deze beslissing is gekomen. Daar willen we antwoorden op”, zegt directeur Leon Vlemmings.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Helmond Sport-fan Leon Celosse werd na de derby FC Eindhoven - Helmond Sport meermaals geslagen met een wapenstok. © FotoMeulenhof

Stoeltjesgooier nog voor de rechter

Niet alleen na de wedstrijd was het onrustig, ook tijdens en ervoor. Nog voor de aftrap werden twee voetbalfans aangehouden, eentje kon zich niet legitimeren en had een baksteen en vuurwerk op zak, de ander liep door rood en beet een agent die hem aansprak in zijn been. Tijdens de wedstrijd werd de ME ingezet om supporters van FC Eindhoven en Helmond Sport uit elkaar te houden; één agent raakte daarbij gewond omdat een Helmond Sport-fan een stoeltje gooide. Die destijds 30-jarige Helmonder verschijnt binnenkort voor de rechter. In totaal werden er elf verdachten aangehouden, ook enkele PSV-supporters die na de wedstrijd op weg waren naar De Braak. Een deel van die aangehouden supporters is al voor de rechter verschenen of heeft ondertussen een boete gehad.