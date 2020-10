Akif Hancer legt huurvoorstel naast zich neer, Helmond Sport aast nog op buitenkansje

Hancer speelde in de opleiding van Feyenoord en FC Utrecht en tekende in januari vorig jaar een verbintenis bij Antalyaspor, dat uitkomt op het hoogste niveau. Rond de zomer kreeg hij echter last van problemen met zijn hart en werd hij in het ziekenhuis verder onderzocht: hij bleek getroffen door kanker, zo liet Hancer op zijn Instagram-pagina weten. In januari van dit jaar werd Hancer genezen verklaard, sindsdien werkt hij hard aan zijn herstel.