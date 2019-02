Alflen laat spelers Helmond Sport documentaire over Bibian Mentel zien: ‘Je moet altijd weer doorgaan’

Helmond Sport-trainer Robby Alflen haalt alles uit de kast om zijn spelers iedere week weer op te lappen. Onlangs deed hij dat door de spelersgroep de documentaire over Paralympisch kampioen Bibian Mentel te laten zien. ,,Als je ziet wat zij heeft gemaakt en hoe zij altijd weer opkrabbelt... Dat is ongelooflijk. Je moet altijd doorgaan. Dat is de boodschap die ik de jongens mee wilde geven.”

Alflen liet die documentaire zien na de ‘mokerslag’ tegen FC Dordrecht, een wedstrijd die Helmond Sport met 1-2 verloor en met acht man eindigde. Tegen FC Volendam (1-0 nederlaag) zag hij vervolgens ook enige verbetering. ,,Het doel van de wedstrijd was dat we weer gewoon ons ding zouden gaan doen. Dat is niet helemaal gelukt, we hebben zo goed als niks gecreëerd. Maar we zijn wel tot het laatst in de wedstrijd gebleven”, concludeert Alflen.

Wel leed Helmond Sport in Volendam alweer de vijfde nederlaag op rij. Jong AZ-thuis is een uitgelezen kans om het broze vertrouwen weer enigszins op te vijzelen. De Alkmaarders staan achttiende, één plekje hoger dan Helmond Sport. En na Jong AZ-thuis wachten Jong PSV, FC Den Bosch en Go Ahead Eagles. ,,Dit is voor ons een goede kans om een resultaat te boeken. Zij kunnen heel goed voetballen als je ze laat voetballen. Wij moeten zorgen dat we in de duels komen, dan kan het voor ons weleens een mooie avond worden”, vermoedt Alflen.

Basisdebuut Verkoelen