Alflen probeert Helmond Sport weer op te lappen na defensief gestuntel: ‘Nasleep is wel érg hard’

voorbeschouwingDe kritieken op de tegendoelpunten van Helmond Sport tegen FC Den Bosch waren niet mals. ‘Ik heb dit op de hele wereld nog nooit gezien’, zei analist Hans Kraay junior bijvoorbeeld bij FOX Sports . En ook bij Veronica Inside kwam het geblunder in de Helmondse defensie ter sprake. Vrijdag is er thuis tegen nummer 2 Go Ahead Eagles een kans op eerherstel voor Helmond Sport.

,,Als je de tegengoals tegen FC Den Bosch nog eens rustig terugkijkt, denk je: hoe is het mogelijk? Wél vind ik dat de nasleep tegenwoordig wel erg hard is voor de jongens die fouten maken, zeker op sociale media”, benadrukt Helmond Sport-trainer Robby Alflen. Doelman Stijn van Gassel en verdediger Nick de Louw, die bij respectievelijk de eerste en derde goal in de fout gingen, balen er ook als een stekker van. Van Gassel maakte het al eens eerder mee en wist zich vervolgens snel te revancheren, voor De Louw, die zich dit seizoen juist prima ontwikkelt, is het een nieuwe situatie. ,,Ook dat hoort bij ontwikkeling. Verder gaan we voorzichtig om met de kwetsbaarheid van spelers, die jongens hebben dit seizoen al genoeg tikken gehad. En we speelden tegen FC Den Bosch vrij aardig.”

En inderdaad, voor rust deed Helmond Sport niets onder voor FC Den Bosch en kreeg het - net als tegen Jong PSV - genoeg kansen om te scoren. Alleen werd er opnieuw niet met scherp geschoten. Scoren is sowieso een groot probleem voor de Helmonders dit seizoen. Toch put Alflen vertrouwen uit de vele gecreëerde kansen in de afgelopen twee wedstrijden. Daarmee hoopt hij een negatief clubrecord tegen Go Ahead Eagles te voorkomen. De Helmonders verloren de laatste acht duels op rij, dat kwam één keer eerder voor (in 1996) in de clubhistorie. Alflen: ,,Als je ziet hoeveel kansen we de laatste twee wedstrijden creëren, dan moet er iets van vertrouwen zijn.”

Medisch bulletin

Wat ook voorzichtig hoop biedt in dit rampseizoen is de ziekenboeg, die steeds verder leeg stroomt. Odysseus Velanas (hamstring), Bodi Brusselers (schaamstreek) en Richelor Sprangers (hamstring) liggen er nog wel even uit, maar Dean Koolhof is weer terug. Verder maakte Jeroen Verkennis na langdurig blessureleed maandag weer minuten bij de beloften, net als Maiky Fecunda. Het is twijfelachtig of zij de wedstrijd tegen Go Ahead halen. Ook voor Joeri Poelmans (ijsbeentje) en Albian Muzaqi (dikke voet) wordt die wedstrijd nog een race tegen de klok.