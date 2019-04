Alflen wil lef zien bij Helmond Sport: ‘Zo kan je tegen FC Eindhoven onmogelijk voor de dag komen’

,,Ik vond ons in de eerste helft wat mat. Dat wil ik maandag natuurlijk niet zien. Zo kan je tegen FC Eindhoven onmogelijk voor de dag komen”, reageerde Alflen na de 3-1 verliespartij op Het Kasteel. ,,Deze derby is net als NEC-Vitesse, Utrecht-Ajax of FC Twente-Heracles. Als ik die instelling zie moet ik haast wel in de eerste helft gaan wisselen.”

Clubtopscorer Arne Naudts is nog onzeker voor het duel van maandag. Hij werd vrijdag in de spits vervangen door Juul Respen. De 20-jarige aanvaller uit Geldrop deed het volgens zijn coach ‘uitstekend’. ,,Hij stond tegen Dries Wuytens en Bart Vriends, twee jongens die ik zelf heb getraind en meer dan 100 wedstrijden eredivisie in de benen hebben. Dan vind ik dat hij het met acht wedstrijden betaald voetbal echt knap heeft gedaan. Slimme loopacties en hij maakt natuurlijk een doelpunt. Hij staat er niet voor niks steeds vaker in, want we zijn erg tevreden over hem.”