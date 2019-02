Alflen ziet herstel bij Helmond Sport in Volendam: ‘We zijn tot het einde in de wedstrijd gebleven’

Helmond Sport schrijft historie met ‘kaartenre­gen’ tegen FC Dordrecht: ‘Moeten eerst naar onszelf kijken’

11 februari Met drie rode kaarten in negen minuten schreef Helmond Sport tegen FC Dordrecht historie; in de eerste divisie kwam dat in zo'n kort tijdsbestek in elk geval de laatste dertig jaar niet voor. Directeur Leon Vlemmings kijkt in de spiegel en vindt dat spelers er voortaan ‘alles aan moeten doen’ om dergelijke situaties te vermijden. De club gaat wél in beroep tegen de straf van Koen Wesdorp.