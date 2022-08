Alles draait om Tom Beugelsdijk, maar ook hij kan Helmond Sport (nog) niet redden

Van een interview bij ESPN meer dan een uur voor de aftrap tot een gesprek met Hans Kraay jr. en Pascal Kamperman live in de televisieuitzending direct na afloop. Alles draaide gisteravond bij de uitwedstrijd tegen Telstar (2-1) om Tom Beugelsdijk, die na drie duels schorsing vanwege online gokken op voetbalwedstrijden eindelijk zijn debuut maakte voor Helmond Sport. De nummer 20 van de Brabantse eerstedivisionist eiste ook op het veld de hoofdrol op. En niet alleen met zijn gele schoenen.

Beugelsdijk leidde de vierde nederlaag in vier duels eigenhandig in met een inschattingsfout. De ervaren verdediger die overkwam van Sparta en zelfs door Telstar-toeschouwers werd toegeschreeuwd (‘hé Rustaagh’), ging in de blessuretijd van de eerste helft onder de lange bal van Cain Seedorf door, Koen Blommestijn profiteerde. ,,Ik probeerde de bal nog te raken, maar ik raakte niks”, zei Beugelsdijk bij ESPN.

,,Ik heb niet mijn niveau gehaald vandaag”, vervolgde Beugelsdijk (232 wedstrijden eredivisie) even later terwijl de camera uit was. ,,Of dat met wedstrijdritme te maken heeft? Ik denk het niet. Ik heb genoeg ritme. Ik sta elke dag op het trainingsveld. Het ligt eerder aan het systeem dat we spelen, met drie verdedigers. Dat ben ik niet gewend. Daaraan moest ik nog wennen. Of deze strategie ons plan blijft voor de rest van het seizoen, dat moet je aan de trainer vragen. Ik ben niet de baas.”

Volledig scherm Beugelsdijk voorafgaand aan de wedstrijd tegen Telstar. © Pro Shots / Sonny Lensen

Topaankoop

Niet de baas, wel de held. Dat was al voor zijn entree gisteren het geval. Beugelsdijk werd deze zomer als dé topaankoop binnengehaald op De Braak en zo ook gepresenteerd met een aankondigingsvideo van de club waarin hij slenterend de stad verkende en meezong met Vur welleke club bende gai. Met de komst van de oud-speler van ADO Den Haag, voor drie jaar vastgelegd, onderstreepte Helmond Sport zijn ambities: een gooi doen naar de play-offs. Het clubmotto ‘grauwte smoel, ginne skrik’ is hem bovendien op het lijf geschreven.

Maar bij zijn rentree in de eerste divisie na tien seizoenen - zijn laatste wedstrijd op het tweede niveau van Nederland speelde hij op 20 april 2012 met FC Dordrecht - werd duidelijk dat Beugelsdijk het niet alleen kan. Helmond Sport zakte dit keer na rust collectief door het ijs tegen Telstar, met de omstreden penalty van Glynor Plet als nieuw dieptepunt. Dat was de gele kaart van Beugelsdijk al na 10 minuten en 32 seconden overigens ook. Zo ging hij net als bij FSV Frankfurt bij zijn debuut op de bon, nu na een duw met twee handen.

,,Ik heb een heel vervelende dag gehad”, blikte Beugelsdijk terug. ,,Dat ik zoveel in de belangstelling daar heb ik geen moeite mee, maar ik heb er de pee in dat ik verlies.” En dat had coach Swinnen ook. Hij staat na een desastreuse start flink onder druk. ,,Of ik die ook voel? Daar wil ik niets over kwijt”, sprak Swinnen. ,,Elke keer krijg ik ook vragen over onze ambities.” En over of hij nog wel ziet zitten. ,,Ik ben aan dit verhaal begonnen en ga ermee door.”

En Beugelsdijk dan? Bij ESPN sloot hij als volgt af: ,,Tot de volgende keer, over acht weken.”