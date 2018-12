Alleskunner Poelmans schiet Helmond Sport naar tweede seizoenszege

Joeri Poelmans kwam in de zomer als linksback binnen bij Helmond Sport, maar speelt de laatste weken rechtsbuiten. Trainer Robby Alflen zette hem in de voorbereiding tegen TEC al eens op die positie neer, hij zag wel wat in de balvaardigheid van de linksbenige Belg. Het pakte tegen Jong FC Utrecht goed uit, Poelmans was voor de rust verreweg de gevaarlijkste speler aan Helmondse zijde.

De Helmonders, bij wie Dylan de Braal de geschorste Bart Meijers verving, boden weinig vertier in de eerste helft. De eerste grote kans was voor Jong FC Utrecht, maar aanvaller Jonas Arweiler treuzelde te lang en stuitte op doelman Stijn van Gassel. De eerste grote mogelijkheid voor Helmond Sport was voor Poelmans, toen schoot hij nog naast het doel. Op slag van rust schoot de linkspoot wél raak, na een prima pass van Ron Janzen: 1-0. Dat was ook meteen de ruststand in het SolarUnie Stadion.

Poelmans verdubbelt voorsprong