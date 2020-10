Almere City-huurling Goselink krijgt de kans in de spits bij Helmond Sport: ‘Hij mag het laten zien’

De coach zei in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen Excelsior van afgelopen maandag al dat hij een wijziging door zou voeren in de voorhoede en dat deed hij: Goselink startte in de basis, Thomassen zat op de bank en viel later nog in. Goselink werkte hard, maar kon zijn stempel nog niet drukken. Boessen wil hem niet op basis van één wedstrijd alweer passeren. ,,Als iemand de kans krijgt, moet je hem ook een paar wedstrijden laten staan. Jelle moet het dan wél gaan doen in die wedstrijden en uiteindelijk doelpunten gaan maken”, aldus Boessen.

Thomassen scoorde dit seizoen nog niet, ook omdat hij (te) weinig in stelling wordt gebracht door teamgenoten. ,,Daar hebben we het ook met de hele groep over gehad, als aanvaller kan je het niet alleen. Kijk, tot de zestien voetballen we gewoon goed. Maar in de eindfase worden we te vaak onrustig. Dat moet beter”, zegt Boessen.

Volledig scherm Jelle Goselink stond maandag in de bekerwedstrijd tegen Excelsior voor het eerst in de basis bij Helmond Sport. © BSR Agency

Tweemansvoorhoede?

Het zou nog een optie kunnen zijn om met Thomassen en Goselink in een tweemansvoorhoede te spelen, maar dat lijkt voorlopig nog niet te gebeuren. Ook al omdat Boessen tevreden is over het veldspel. Tegen MVV moet dat eindelijk ook eens resulteren in één of liefst drie punten in een thuiswedstrijd, Helmond Sport pakte al zijn zeven punten tot nu toe op vreemde bodem. MVV, dat vijftiende staat, is een tegenstander waar Helmond Sport zeker kans tegen maakt. ,,Onderschat MVV niet, zij zijn een team in ontwikkeling, waar je de hand van de trainer (Darije Kalezic, red.) in terugziet. Het wordt een lastige wedstrijd, waarin wij wel punten moeten pakken, ja.”

Dat moeten de Helmonders nog wel doen zonder Dani Theunissen, die een aantal maanden is uitgeschakeld met een knieblessure. Ook Berk Cetin (spierblessure) zit nog niet bij de groep, hij sluit volgende week waarschijnlijk weer aan. Jeff Stans heeft nog wat klachten aan zijn achillespees, maar zit vrijdag wel bij de wedstrijdselectie.

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Van Gassel; Reith, Van Hoorenbeeck, Dzepar, Van der Sluijs; Stans, Duijvestijn, Vereijken; Van Keilegom, Goselink, Loukili.