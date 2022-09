Alweer thuiszege Helmond Sport in tumultueus duel: vijf gouden minuten, kolderieke goals en staking

Na de eerste helft was die euforie op De Braak nog ver weg. De spelers en trainer Sven Swinnen werden door de supporters zelf met een gigantisch fluitconcert naar de kleedkamer gestuurd. Helmond Sport stelde namelijk zwaar teleur. Met in 45 minuten maar één doelpoging, een indraaier van Peter van Ooijen net naast.

Kolderiek was bovendien de tegengoal. Klunsig ook, lachwekkend zelfs. De cameraman van ESPN had de aanloop van de 0-1 zelfs niet op film, zo snel ging het. En dat is voor Tom Beugelsdijk en Mike Havekotte maar goed ook. De ervaren centrumverdediger liet een achterwaartse ingooi van linksback Bryan van Hove onnodig lopen, doelman Havekotte rekende daar niet op en taste dooor toedoen van Aliou Badara Balde in het luchtledige: 0-1.

Foutenfestival

Het was sowieso een foutenfestival in het GS Staalwerken Stadion. Ook aan de 1-1 ging een ketser vooraf. Dit keer leidde Dordt-doelman Liam Cathal Bossin het doelpunt in. Hij speelde onder druk van Martijn Kaars slap in op vleugelverdediger Mauro Savastano, die bleef staan in plaats van in de bal te komen. Eros Maddy pikte de bal op en bediende Van Oooijen, die met een sliding zijn eerste goal in Helmondse dienst maakte.

Hoe lelijk de eerste twee goals waren, zo mooi was 2-1. De splijtende steekpass van Arno van Keilegom op Kaars door de as van het veld verdiende namelijk het predikaat schitterend. Die Van Keilegom stond voor het eerst sinds tijden weer in de basis. Als rechtsback nota bene. De nummer 10 mocht opdraven door een blessure van Bram van Vlerken. Ook Hakon Lorentzen ontbrak. Voor hem speelde Flor Van Den Eynden. Waardoor Helmond Sport na de 4-3-3 bij Jong FC Utrecht weer terugkeerde naar het 5-2-3 systeem.

De zege van Helmond Sport tegen FC Dordrecht kwam na de rode kaart van Baldé (twee keer geel) een kleine tien minuten voor tijd niet meer in gevaar. Wel lag het duel in de slotfase enige tijd stil. Nadat een van de grensrechters bekers drink in zijn nek had gekregen, staakte arbiter Puts de wedstrijd tijdelijk

Helmond Sport-FC Dordrecht 2-1 (0-1)

33. Baldé 0-1, 47. Van Ooijen 1-1, 52. Kaars 2-1.

Scheidsrechter: Puts.

Geel: Beugelsdijk, Van der Meer (Helmond Sport), Miceli, Balde (FC Dordrecht).

Rood: Baldé (FC Dordrecht, 2x geel).

Helmond Sport: Havekotte; Van Keilegom, Van Den Eynden, Beugelsdijk, Van der Meer, Van Hove (90+4. Scholten); Lieftink (46. Bosiers), Chacon; Van Ooijen (90. Dassy), Kaars (90+4. Mistrafovic), Maddy (78. Goselink).