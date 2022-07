Ambitieus Helmond Sport stunt met de komst van Tom Beugelsdijk

Helmond Sport was al een tijdje in gesprek met Beugelsdijk, die ook op de interesse van RKC kon rekenen. De onderhandelingen kwamen in het begin van deze week in een stroomversnelling; Beugelsdijk raakte eerder al overtuigd van de hyperambitieuze plannen van Helmond Sport, dat dit seizoen al de play-offs wil halen en over drie jaar wil promoveren. Beugelsdijk is - met 232 eredivisieduels op zak - een belangrijke pijler in die plannen.