Amper geld, wel een selectie: het geheim van Coolen en Clijnk bij Helmond Sport

Helmond Sport wint ook van OSS’20, Duijves­tijn maakt het verschil

8 augustus Helmond Sport heeft zaterdagmiddag ook oefenwedstrijd nummer 5 in winst omgezet. De ploeg van trainer Wil Boessen was in het eigen SolarUnie Stadion met 3-0 te sterk voor derdedivisionist OSS’20, dat wordt getraind door Helmonder Bertran Kreekels. Lance Duijvestijn maakte er twee.