Bart Meijers en Furhgill Zeldenrust twijfelgevallen tegen Jong PSV

Alflen maakt zich geen al te grote zorgen. ,,Het is altijd vervelend als iemand niet kan spelen, maar dan moeten andere jongens het doen", zegt de coach. Hij zei ook dat er nog wel wat bij moet voor het sluiten van de transfermarkt; de kans is groot dat Dean Koolhof de gewenste versterking wordt. Eerder waagde Helmond Sport ook een poging bij Feyenoorder Jari Schuurman. Oefenmeester Alflen gaat niet op namen in. ,,We zijn in ieder geval niet paniekerig en weten wat we nog willen."

Sfeer

Alflen zag dat het tegen FC Twente al een stuk beter was dan in de eerste wedstrijd tegen FC Dordrecht. Zo werd de tegenstander beter onder druk gezet en was zijn ploeg vaker gevaarlijk op de helft van de tegenstander. ,,We hebben veel meer gecreëerd dan tegen Dordrecht. De sfeer was ook goed in het stadion. Dat is belangrijk, zeker in zo'n eerste thuiswedstrijd. Dan moet er wel iets gebeuren."