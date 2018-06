Bart Meijers vierde speler die NAC tijdelijk inruilt voor Helmond Sport

Afgelopen weken werd duidelijk dat er onder nieuwe trainer Mitchell van der Gaag weinig zicht op een basisplaats was voor Meijers. Met in het achterhoofd dat NAC op zoek is naar defensieve versterking en de aanwezigheid van Karol Mets en Menno Koch lijkt de kans op speeltijd klein. In Helmond Sport, dat sinds deze maand een samenwerkingsverband heeft met de Bredanaars, werd een tijdelijke oplossing gevonden.

Aanvankelijk leek Meijers verhuurd te worden aan een club in de top van de eerste divisie. Diverse clubs deden navraag naar de diensten van de verdediger, die zelf bij NAC wil doorgroeien tot vaste waarde. Ondanks de interesse in Meijers, gaat de verdediger toch aan de slag in Helmond.

Stormachtige entree

De start van Meijers in het betaalde voetbal was stormachtig. Na zijn debuut ontpopte de populaire verdediger zich razendsnel tot vaste basisspeler. Nadat promotie bewerkstelligd was, tekende het product van de jeugdopleiding een profcontract. Na een zware blessure, bij aanvang van het eredivisieseizoen, knokte Meijers zich ook een niveau hoger in de basiself.