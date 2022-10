Beugelsdijk ontbreekt bij bekerclash tussen Helmond Sport en Go Ahead Eagles

De Deventer opponent staat momenteel dertiende in de eredivisie. Helmond Sport is de voorlaatste op een niveau lager. Volgens trainer Sven Swinnen wil dat niet alles zeggen. ,,In 2019 was ik assistent-trainer van KV Mechelen, speelden we op het tweede niveau en wonnen we de beker van België. Daar loop ik niet mee te koop. Ik wil ik alleen maar uitstralen dat de underdog niet kansloos is”, stelt de coach.