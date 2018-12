Bevrijd Helmond Sport is weer de gekste

Gespannen checkte de teammanager van Helmond Sport iedere week de uitslagen van de Parva Liga, het hoogste niveau in Bulgarije. Vereya FC was namelijk de enige ploeg in een Europese competitie die nóg langer dan Helmond Sport zonder zege is. Al 28 competitieduels wacht de Bulgaarse hekkensluiter op de verlossing. Bij Helmond Sport is de teller blijven steken op 'slechts' 22 duels. Gisterenavond kon de formatie in het duel met Sparta (3-0) voor het eerst sinds maart van dit jaar een overwinning bijschrijven. Het einde van een pijnlijke reeks, zo weet ook Helmonds trainer Robby Alflen. ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt."