Bij Helmond Sport kon het dus nóg erger en pijnlijker

Helmond Sport stortte in De Vliert niet voor het eerst dit seizoen als een kaartenhuis in elkaar. Het kwartier na rust, met drie tegengoals, is exemplarisch voor de vele individuele fouten in dit rampseizoen. Zelfs doelman Stijn van Gassel, juist een van de meest betrouwbare pionnen van dit Helmond Sport, ging lelijk in de fout door een voorzet van Sven Blummel in eigen doel te slaan. Een flinke blunder, waar de Ysselsteyner niet te lang van wakker hoopt te liggen. ,,Dit mag gewoon niet gebeuren, dat reken ik mezelf ook aan. Al lag het daar niet alleen aan", stelde Van Gassel na de 3-0 nederlaag.