Blessure Grad Damen is aderlating voor Helmond Sport

Grad Damen mist de slotfase van het seizoen met Helmond Sport wegens een enkelblessure. Trainer Roy Hendriksen noemt het wegvallen van de middenvelder in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen MVV van vrijdag 'een flinke aderlating'. ,,Grad is op dit moment onze beste voetballer, we zullen hem missen."

Damen had in het begin van het seizoen moeite om zijn draai te vinden, maar is - mits fit - een vaste waarde in de basisopstelling van Helmond Sport. Als controleur op het middenveld begint de opbouw van de Helmonders meestal bij Damen. Tegen Fortuna Sittard (3-0 verlies) was hij ook een van de weinigen die nog zijn niveau wist te halen, totdat hij geblesseerd het veld moest verlaten. Het is ook meteen einde seizoen voor de Bredanaar, wiens enkelbanden zijn beschadigd. In de zomer keert hij weer terug naar NAC.

Verdedigers weer terug

Terwijl Damen de slotfase van het seizoen mist, heeft trainer Hendriksen tegen MVV weer de beschikking over Ron Janzen en Stephen Warmolts, die terugkeren van een schorsing. Ook Robert Braber is fit genoeg om te starten. ,,Voor Robert is het beter om één keer per week te spelen en geen dubbel programma. Dat verteert zijn lichaam beter", zegt Hendriksen, in goed overleg met Braber.

Seizoen gespeeld