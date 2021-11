Blessuregolf blijft Helmond Sport teisteren in aanloop naar duel met TOP Oss: ‘Reactie laten zien op het veld’

Van Kempen leidde de donderdagtraining, trainer Wil Boessen kon daar vanwege privéomstandigheden niet bij zijn, maar zit vrijdag wel gewoon op de bank. Van Kempen hoorde ook hoe Kevin Bukusu, een wisselspeler, na het echec tegen Roda JC een tirade afstak. ,,Het is alleen maar goed dat er een reactie vanuit de groep kwam na zo’n wedstrijd, het was ook slecht”, stelt Van Kempen. ,,Nu moeten we óók op het veld een reactie laten zien.”

Quote We creëren te weinig, het helpt ook niet dat we nu zoveel blessures hebben, maar dan nog: je mag het geloof nooit kwijtraken Frank van Kempen, assistent-trainer Helmond Sport

Want met name tegen Roda JC zakte Helmond Sport diep door de ondergrens, met name ook in het creëren van kansen. De analisten van statistiekenbureau OPTA berekenden ook dat er geen ploeg in de eerste divisie zo'n lage schotnauwkeurigheid heeft als Helmond Sport met 30 procent (144 schoten, waarvan 43 op doel). ,,We creëren te weinig, het helpt ook niet dat we nu zoveel blessures hebben, maar dan nog: je mag het geloof nooit kwijtraken.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Frank van Kempen (r) nam op de donderdagtraining de honneurs waar bij Helmond Sport. © DCI Media

Krappe selectie

Helmond Sport moet het ook nog wel even doen met een krappe selectie. Dylan Seys, Keyennu Lont en Arno Van Keilegom zijn al een poosje geblesseerd en doen vrijdag in Oss ook niet mee. Verder is het twijfelachtig of Bryan van Hove (hamstringklachten) het duel wel haalt, trainde ook Maxime De Bie nog deels apart en is Jossué Dolet geschorst. Aan de andere kant zijn Jelle Goselink en Jarno Lion wel weer terug, zodat er toch ietsje meer keus is.

,,De spoeling is dun, je houdt soms je hart vast. Maargoed, wat er niet is, is er niet. We verleggen de aandacht en focus naar wat we wél hebben”, zegt Van Kempen, die geloof heeft in een resultaat tegen TOP Oss, dat alweer 11 wedstrijden op rij zonder zege is. ,,In onze competitie kan iedereen van iedereen winnen, er liggen zeker kansen.”

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Havekotte; Reith, Bukusu, Van der Meer, Van der Sluijs; Vereijken, Lion, Bosiers, Van Landschoot; Houttequiet, Goselink