Bodi Brusselers keert terug bij Helmond Sport

Brusselers werd vorig seizoen door NAC al verhuurd aan Helmond Sport. Tot de winterstop was hij ook een vaste waarde, maar in de tweede seizoenshelft kwam hij door een pittige (lies)blessure geen enkele keer meer in actie. De middenvelder was vrijdagavond ook al aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd van Helmond Sport tegen Almere City. Dat duel speelden de Helmonders uiteindelijk met 1-1 gelijk, het is nog wachten op de eerste zege.

Geert Brusselers

Brusselers staat zaterdag voor het eerst op het trainingsveld bij Helmond Sport. De zoon van oud-NAC-speler Geert Brusselers lanceerde zichzelf in de zomer van 2016 nadat hij in de oefencampagne toenmalig trainer Marinus Dijkhuizen had overtuigd. Als 17-jarige luisterde hij zijn profdebuut (5 augustus 2016 NAC - Jong FC Utrecht) op met een doelpunt. De Bavelaar stond destijds pas zes minuten in het veld als vervanger van Mounir El Allouchi. In de eerste vijf wedstrijden van het seizoen 2016/2017 kreeg hij drie invalbeurten en had hij tweemaal een basisplaats. Aanhoudend blessureleed (enkel en pols, red.) wierp de aanvaller daarna ver terug.