Boessen beloont Brusselers met basisplek tegen Cambuur: ‘Qua concurrentie zit het sowieso goed’

De basisplaats van Brusselers gaat vermoedelijk ten koste van Diego Snepvangers, die het moeilijk had tegen FC Eindhoven. Boessen vindt het alleen maar goed dat er veel concurrentie in zijn spelersgroep zit. Ook Daan Klomp moest eerder dit seizoen knokken om zijn basisplaats terug te krijgen en liet tegen FC Eindhoven zien dat ook hij op de goede weg is. ,,Qua concurrentie zit het sowieso wel goed in deze groep, ze maken het elkaar lastig. Dat is voor mij als trainer alleen maar prettig om te zien. Al wil ik langzaam wel naar vastigheid toe”, erkent Boessen.

Met de komst van Jeff Stans is de concurrentie op het middenveld ook flink, zeker nu Orhan Dzepar weer terug is na een lichte blessure. Stans liet tegen FC Eindhoven ook direct zien waarom Helmond Sport hem zo graag wilde hebben. ,,Jeff is een rustpunt in het team, dat mag je ook wel verwachten, gezien zijn ervaring. Maar we moeten ook weer niet applaudisseren voor wat hij tegen FC Eindhoven liet zien. Hij kan nog veel beter”, zegt Boessen.

Verkennis ontbreekt