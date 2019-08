Boessen blijft kritisch na hoopgevende start Helmond Sport: ‘We zitten pas op 90 procent’

De competitiestart van Helmond Sport was hoopgevend met een gelijkspel tegen FC Volendam. Trainer Wil Boessen prijst de vechtlust van zijn elftal, maar blijft ook kritisch in aanloop naar het uitduel met NAC. ,,In balbezit moet het beter. Dan hebben wij ook tegen NAC goede kansen.”

Na bestudering van de beelden vond Boessen dat zijn ploeg soms wel erg slordig aan de bal was. Aan de andere zag hij ook dat het defensief alleraardigst stond. ,,De linies kort op elkaar en de beuk erin. Het is mooi dat ze dat zo hebben opgepakt, met de discipline zit het wel goed in dit elftal”, stelde Boessen. Tegen NAC Breda mist hij met Guus Joppen wel een belangrijke schakel in die verdediging. De kans is groot dat de 21-jarige Jeffrey Neral zijn plek overneemt. ,,Dat is meteen een mooie test om te kijken of het met de vervanging van Guus goed zit.”

Verder wil Boessen in Breda opnieuw bewijzen dat zijn Helmond Sport ‘een vervelend ploegje’ is om tegen te spelen. Hij heeft het gevoel dat er nog veel rek in de spelersgroep zit, zeker zo vroeg in het seizoen. ,,We zitten nu op 90 procent, die laatste 10 procent moet je in de wedstrijden halen. In de voorbereiding kan je dat simpelweg niet nabootsen. We moeten tegen NAC voortborduren op die wedstrijd tegen FC Volendam”, stelt Boessen, die de druk bij de opponent legt. ,,Zij moeten, zeker in eigen huis, presteren, wij willen. Zij staan meer onder druk.”

