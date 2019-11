Boessen blijft puzzelen met de aanval van Helmond Sport, ook tegen De Graafschap

voorbeschouwingNa 13 wedstrijden heeft trainer Wil Boessen zijn elftal voor een groot deel in de steigers staan, maar in de aanval blijft de Helmond Sport-coach - mede door blessures - puzzelen. Boessen moet het vrijdag tegen De Graafschap zonder de geblesseerde Dean Koolhof en Diego Snepvangers doen.

Beide aanvallers kampen met een liesblessure, Snepvangers ondergaat maandag een scan. De vrees is dat de clubtopscorer - hij maakte er vier - er wel een tijdje uit zal liggen. Koolhof trainde donderdag nog wel mee, maar is er tegen De Graafschap niet bij. Verder is Robert Mutzers niet helemaal fit, dus is de kans groot dat de aanval uit Juul Respen, Givan Werkhoven en Sander Vereijken bestaat. ,,Het middenveld is stabiel, dat staat goed”, zegt Boessen. ,,In de verdediging zijn ook niet veel wisselingen, in de aanval blijf ik door blessures aan het zoeken.”

Werkhoven, de spits die overkwam van Go Ahead Eagles, scoorde zelfs nog niet. Ook Juul Respen staat nog op nul doelpunten. ,,Givan mag het vrijdag laten zien, ik hoop dat hij snel scoort”, zegt Boessen. Vereijken bleef de laatste duels ook op de bank, hij begon goed aan het seizoen, maar had vervolgens een terugval. Dat is ook niet gek, de Helmonder is bezig aan zijn eerste seizoen als prof. ,,Sander is weer aan het opkrabbelen”, vindt Boessen.

Tikken

Helmond Sport is zelf ook weer voorzichtig aan het opkrabbelen. Na de twee belabberde duels met Telstar en GVVV (beker) hield ook de eerste helft tegen FC Den Bosch niet over. Het spel na rust bood echter perspectief, genoeg om er een punt uit te slepen (1-1). Daar houdt Boessen zich dan ook aan vast. ,,We hadden zelfs kunnen winnen van FC Den Bosch. Dat geeft vertrouwen, zeker nadat we een aantal tikken in onze nek hebben gehad.”

Boessen is niet iemand die snel twijfelt en ziet zijn ploeg - ondanks de mindere prestaties - groeien. ,,Wat ik al zei: het middenveld staat goed. We moeten alleen meer goals gaan maken en opletten dat we achterin niet te veel fouten maken. Als dat lukt, gaan wij echt wel ergens in die middenmoot eindigen”, vermoedt de Limburger.