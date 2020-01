Boessen eist na de winterstop meer van Helmond Sport, om te beginnen tegen NAC: ‘Lat moet omhoog’

Door die samenwerking zijn er diverse dwarsverbanden tussen beide clubs. Daan Klomp en Diego Snepvangers worden van NAC gehuurd: Klomp start vermoedelijk in de basis, voor Snepvangers - die herstelt van een blessure aan zijn lies - komt de wedstrijd net te vroeg. Bodi Brusselers, die begin dit seizoen op amateurbasis overkwam van NAC, zit wel weer bij de wedstrijdselectie nadat hij een tijdje was uitgeschakeld door een hersenschudding. ,,Ik heb er zin in, hopelijk kan ik wat laten zien”, zei de middenvelder in aanloop naar de wedstrijd tegen NAC.

Er zijn meer dwarsverbanden, ook in de staf. Assistent-trainer Frank van Kempen werkte bij NAC en Rob Penders, die voor de cursus Coach Betaald Voetbal stage loopt bij Helmond Sport, is een clubicoon van de Bredase ploeg. ,,De wedstrijd tegen NAC leeft hier zeker”, merkt Boessen. ,,Die jongens hebben het er veel over. Dat maakt het wel speciaal voor hen, maar voor mij gaat het vooral om de punten.” En die punten kan Helmond Sport meer dan goed gebruiken. De negentiende plek op de ranglijst is Boessen en zijn spelers inmiddels een doorn in het oog.

Progressie

Daarom eist Boessen ook progressie, zeker nu er met Jordy Thomassen een capabele spits is aangetrokken in de winterstop. In de oefenwedstrijd tegen Excelsior was al te zien dat hij een balletje vast kan houden en makkelijk combineerde met het middenveld. Vooral de samenwerking met Orhan Dzepar sprong in het oog. ,,Het is altijd afwachten hoe het gaat lopen, maar de eerste indruk is positief. Jordy past ook goed in de groep”, zegt Boessen.