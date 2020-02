Boessen grijpt in na zwakke reeks Helmond Sport: ‘Ik ga andere mensen brengen’

Over de eerste helft was hij nog wel tevreden, Helmond Sport creëerde zelf vrijwel niets, maar gaf ook weinig weg. ,,Voor ons is dat in uitwedstrijden prima, dat de tegenstander moeite met ons heeft. Zeker in de fase waar we nu in zitten”, doelt hij op de zegeloze reeks. ,,Maar na rust was het een grote gatenkaas, NEC liep er telkens zo doorheen. We hebben besproken dat dat niet kan. De organisatie moet 90 en niet 45 minuten als een huis staan.”

De trainer heeft het idee dat de boodschap bij de spelers door is gekomen, zij voerden zelf ook het woord tijdens de sessie. Desondanks kondigt Boessen veranderingen aan in zijn basisopstelling. ,,De jongens die de laatste tijd hun niveau niet halen, ga ik wisselen. Ik ga tegen Jong Ajax een aantal andere mensen brengen”, zegt de trainer.

Ook vanwege de blessure van vaste waarde Guus Joppen moet Boessen schuiven. De rechtsback viel tegen NEC uit met een hamstringblessure en is vermoedelijk één á twee weken uitgeschakeld. Verder heeft Robert Mutzers last van zijn bovenbeen en ontbreekt Bram Zwanen nog altijd wegens een enkelblessure. Anderzijds keert Dean Koolhof juist terug in de wedstrijdselectie, hij is hersteld van een knieblessure. Ook keeper Senne Vits is terug.

