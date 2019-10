Boessen houdt vertrouwen in lastig scorend Helmond Sport: ‘Rendement komt wel’

voorbeschouwingMet 10 doelpunten in 10 competitieduels behoort Helmond Sport tot de minst scorende teams in de eerste divisie. Alleen MVV scoort minder dan de ploeg van trainer Wil Boessen, die vrijdagavond tegen FC Dordrecht speelt. ,,We voetballen beter, maar het rendement is nog te laag”, zegt Boessen.

Helmond Sport verloor afgelopen zaterdag met flinke cijfers van Roda JC (4-0), desondanks put Boessen het nodige vertrouwen uit die wedstrijd. Vooral het spel voor de rust stemt hem tevreden. ,,Het spelniveau was goed, aan de bal was het onze beste helft tot nog toe. We kregen alleen op een lullige manier een doelpunt tegen”, zegt de coach. Daan Klomp ging onder de bal door, Roland Alberg profiteerde. Na rust was het door twee persoonlijke fouten snel bekeken. Boessen: ,,We hebben Roda zelf in het zadel geholpen, ik ga dan ook niet veel veranderen.”

Veel rek

De trainer heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg het betere spel uiteindelijk ook om gaat zetten in doelpunten. Dat is vooralsnog het grootste probleem: de aanvallers werken hard, maar het ontbreekt vaak aan finesse voor het doel. ,,Toch zie ik ook daar een stijgende lijn in”, benadrukt Boessen, die zich daarbij baseert op wat hij op het trainingsveld ziet. In de voorbereiding eindigden onderlinge partijtjes vaak in 1-0 of 0-0, de laatste weken is het vaker 4-3. ,,Het gaat steeds beter, we hebben een jong elftal waar veel rek in zit. Dat rendement komt nog wel.”

De trainer herhaalt nog maar eens dat Helmond Sport niet ineens de sterren van de hemel kan spelen na zes magere jaren. ,,We moeten geduld hebben, binnen de club heerst er ook rust. Daardoor kan ik ook rustig mijn werk doen”, weet Boessen. Een nieuwe stap in dat proces is een uitzege, Helmond Sport is al 29 uitduels op rij zónder winst, het clubrecord staat op 30 uitduels zonder zege. ,,Dat het thuis beter is dan uit weten de jongens zelf ook. Daar wil ik niet te veel de nadruk op leggen, we moeten ons vasthouden aan de eerste helft bij Roda.”

Koolhof terug in de basis

Dat doet Boessen met nagenoeg dezelfde basis als tegen Roda JC. Dean Koolhof ontbrak op het laatste moment omdat hij op weg naar Kerkrade ziek werd, maar zal Bram Zwanen tegen FC Dordrecht weer vervangen. Alleen Bodi Brusselers (enkel) is geblesseerd, verder ontbrak keeper Senne Vits donderdag op de training omdat hij ziek is. Vrijdag wordt bekeken of hij tot de selectie behoort, Robert Mutzers en Jeroen Verkennis zitten er juist wel bij.