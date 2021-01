Boessen kraakt richting Jong Ajax harde noot bij Helmond Sport: ‘Moet ook naar de toekomst kijken’

De trainer, die vorige week zijn contract met twee seizoenen verlengde, kijkt ook al richting de toekomst. Stans heeft een aflopend contract, De Bie wordt gehuurd van KV Mechelen. En van de vier talenten die van de Belgische samenwerkingspartner worden gehuurd, kreeg De Bie de minste minuten. ,,Maxime had nog niet echt een kans gehad. Hij is eigenlijk een centrale verdediger, maar daar is de concurrentie groot in ons team. Hij heeft eerder ook weleens op het middenveld gespeeld, daar hebben we het met KV Mechelen over gehad”, aldus Boessen.

Helmond Sport wil rond eind februari of begin maart kijken met welke spelers de club verder wil en met wie niet. En als De Bie de vorm van de wedstrijd tegen FC Dordrecht - één goal, één assist - doortrekt, is de kans groot dat de Helmonders hem volgend seizoen opnieuw willen huren van KV Mechelen. ,,Natuurlijk snap ik dat het voor Jeff erg teleurstellend is, hij is toch mijn aanvoerder. Aan de andere kant moeten we wel vooruit”, zegt Boessen.

Verder koos Boessen tegen Dordt opnieuw voor Arno Van Keilegom als rechtsbuiten, hij kreeg de voorkeur boven Gaétan Bosiers. Beiden zijn geen pure buitenspelers, Helmond Sport zoekt ook nog naar een buitenkansje voor die positie, maar met een lege portemonnee valt dat niet mee. Het is kortom hopen op een club die meedenkt.

Volledig scherm Helmond Sport-trainer Wil Boessen verlengde vorige week zijn contract met twee seizoenen en kijkt al richting de toekomst. © BSR Agency

Van der Sluijs terug

Boessen kan zaterdagmiddag, aftrap 14.00 uur, tegen Jong Ajax beschikken over een nagenoeg fitte groep. Alleen Ramon de Wilde (knie) en Dani Theunissen (knie) zijn geblesseerd, voor die laatste is het mogelijk einde seizoen. Aan de andere kant is Dean van der Sluijs weer hersteld van een enkelblessure, het lijkt erop dat hij start tegen Jong Ajax.

Boessen wil op Sportpark De Toekomst het vertrouwen omzetten in punten. ,,Het is goed dat we ruim winnen van FC Dordrecht, maar we hebben nog weleens probleempjes om de goede lijn door te trekken. Als we nog wat stabieler worden, gaan we nog heel veel punten pakken. Daar ben ik van overtuigd”, besluit de trainer.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; De Bie, Duijvestijn, Vereijken; Van Keilegom, Goselink, Loukili.