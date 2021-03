Boessen laat zich niet van de wijs brengen door historische nederlaag, uitblinker terug tegen NAC

Hoe je als Helmond Sport-trainer je spelers weer oppept na een historische 0-7 nederlaag ? Simpel: ,,Snel vergeten en weer door. We hebben het er maandag kort over gehad, daarna ging de focus op NAC”, zegt Wil Boessen, die tegen de nummer 3 van de ranglijst vasthoudt aan zijn vaste formatie.

Guus Joppen (nog niet helemaal wedstrijdfit) en Lance Duijvestijn (ziek) ontbraken afgelopen vrijdag tegen NEC, maar zijn tegen NAC weer terug. Zij vervangen in het Rath Verlegh Stadion Orhan Dzepar (geschorst) en Gaétan Bosiers (terug naar de bank). Dat betekent dus ook dat Jordy Thomassen vooralsnog geen nieuwe kans krijgt als basisspeler. De spits maakt de laatste weken een gretige indruk en pikte tegen FC Dordrecht nog een goaltje mee.

Quote Jordy is op de goede weg, toch houd ik vast aan de elf die het na de winterstop goed hebben gedaan Wil Boessen, Helmond Sport

,,Jordy is op de goede weg, daarom krijgt hij ook steeds meer minuten als invaller. Als hij erbij komt, geeft dat onze ploeg weer energie. Toch houd ik vast aan de elf waar we het na de winterstop goed mee hebben gedaan. Dat deed ik ook in een periode voor de winterstop, toen heeft Jordy vijftien wedstrijden de kans gekregen”, zegt Boessen. Hij wil Almere City FC-huurling Jelle Goselink kortom nog niet te snel terug naar de bank verwijzen.

Waardevolle Loukili

Een speler die al het hele seizoen een vaste waarde is, is Karim Loukili. Uit cijfers van statistiekenbureau Opta blijkt dat niemand in de Keuken Kampioen Divisie meer potentiële assists geeft dan Loukili, die dit seizoen ook al goed was voor acht doelpunten. ,,We laten Karim ook niet voor niets iedere week spelen”, zegt Boessen tevreden.

Dodelijk effectief NAC

De trainer hoopt dat Loukili ook tegen NAC weer eens van doorslaggevend belang kan zijn. De ploeg uit Breda is in vorm en won de laatste zes duels op rij. ,,Maar in de wedstrijden die ik van ze heb gezien, krijg je als ploeg ook altijd kansen om te scoren. NAC haalt vooral een enorm hoog rendement in het benutten van kansen, bijna elke kans is een doelpunt. Daar moeten we dus scherp op zijn, al helemaal bij spelhervattingen”, benadrukt Boessen.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; De Bie, Duijvestijn, Vereijken; Van Keilegom, Goselink, Loukili.

Volledig scherm Helmond Sport-trainer Wil Boessen pakte één punt uit de laatste vier duels met zijn ploeg. Vrijdag wacht NAC Breda-uit. © Pro Shots / Ron Baltus