Boessen predikt rust na forse nederlaag bij Roda JC: ‘Helmond Sport moet geduld hebben’

Nee, Wil Boessen maakt zich geen grote zorgen over zijn Helmond Sport na de 4-0 nederlaag bij Roda JC. Het was de derde keer dat de Helmonders dit seizoen hard onderuit gingen, ook bij NAC en Cambuur werd er met flinke cijfers (5-1) verloren. ,,We moeten geen gekke dingen gaan doen.”

Boessen zag zijn ploeg de eerste helft ‘uitstekend’ spelen. Helmond Sport had meerdere kansen om te scoren, maar deed dat niet. De grootste kans was nog voor Juul Respen, die een vrije kopkans had, maar zijn inzet miste kracht. Toch was het Roda JC dat voor rust op een 1-0 voorsprong kwam door een inschattingsfout van Daan Klomp. ,,We deden het goed, in de rust zei ik ook dat we zo moesten blijven spelen”, stelde Boessen na afloop.

Lees ook Hardleers Helmond Sport ook bij Roda JC fors onderuit Lees meer

In die tweede helft was het na 3 minuten al bekeken. Eerst verspeelde doelman Stijn van Gassel de bal en was het Roland Alberg die profiteerde, weer een minuut later werd de defensie uit elkaar gespeeld en maakte Alberg ook nog de 3-0. ,,Toen was het klaar”, zei Boessen, die ‘de wisselvalligheid’ van zijn ploeg als voornaamste reden noemde voor de uiteindelijke 4-0 nederlaag in Kerkrade. ,,Dat heeft ook met jeugdigheid en kwaliteit te maken.”

Horten en stoten