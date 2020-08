Boessen proeft vertrouwen bij Helmond Sport richting competitiestart: ‘Gaan meer winnen dan vorig seizoen’

Zijn eerste seizoen als coach bij Helmond Sport was er qua resultaten een om snel te vergeten voor Wil Boessen; zijn ploeg stond laatste toen de competitie door het coronavirus werd beëindigd. Hij is ervan overtuigd dat er betere tijden aanbreken, ook omdat de club ondanks de beperkte middelen een sterkere selectie heeft samengesteld. ,,We hebben nu meer creativiteit en scorend vermogen.”

Boessen begint zaterdag met een uitwedstrijd tegen TOP Oss aan de competitie. De trainer gaat met vertrouwen richting TOP, waar hij in het seizoen 2014-2015 trainer was. ,,In de voorbereiding is er een bepaalde schwung in ons elftal gekomen, daar moeten we nu op voortborduren. Natuurlijk gaat het nog niet helemaal zoals we graag willen, maar we zijn aardig op weg. Daarom gaan we ook met vertrouwen de competitie in”, benadrukt Boessen.

Hij speelde zeven oefenwedstrijden in de voorbereiding, van MVV, EVV Echt, OSS’20 en de Egalité Academy werd gewonnen, tegen Gemert werd gelijkgespeeld. En de wedstrijden met De Graafschap en Excelsior leverden nipte nederlagen op. ,,Het klinkt gek, maar ik ben blij dat we van Excelsior en De Graafschap verloren. Daar hebben we van kunnen leren”, zegt Boessen. Vorig seizoen won hij met zijn ploeg slechts 3 van de 29 competitiewedstrijden, een zege in een uitduel is de laatste jaren schaars gebleken. ,,Ik heb het gevoel dat we dit jaar meer gaan winnen, ik denk ook dat we het ondanks de beperkte middelen goed gedaan hebben op de transfermarkt”, stelt Boessen.

Volledig scherm Helmond Sport-trainer Wil Boessen bewaart de rust bij Helmond Sport. © BSR Agency

Mechelen-huurlingen

De coach is positief over de talenten van KV Mechelen, die verder zijn dan de spelers die de laatste jaren werden gehuurd van NAC. ,,De insteek met Mechelen is heel anders. Zij sturen hier geen spelers naartoe die ze zelf niet nodig hebben, maar willen die jongens laten rijpen. Zodat ze later wél de stap naar het eerste kunnen maken.” Maxime De Bie, Alec van Hoorenbeeck en Arno van Keilegom zijn tegen TOP ook al inzetbaar, de kans is groot dat zij minuten gaan maken tegen TOP Oss. Gaetan Bosiers is net terug van een blessure en wordt rustig gebracht.

Verder kampt Guus Joppen met lichte klachten, hij trainde vrijdag apart van de rest. Van Hoorenbeeck stapte uit voorzorg ook eerder uit, maar zit net als Joppen wel bij de selectie, die - inclusief Bosiers - uit zestien veldspelers en twee doelmannen bestaat. Boessen hoopt uiteindelijk met een groep van 20 veldspelers plus 3 doelmannen te gaan werken. De prioriteit ligt rechts voorin. ,,We laten ons niet gek maken, in de top van de eerste divisie en de eredivisie gaan er genoeg jongens buiten de boot vallen”, zegt Boessen. De markt is nog tot 6 oktober open.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, De Bie, Dzepar, Van der Sluijs; Duijvestijn, Stans, Vereijken; Van Keilegom, Thomassen, Loukili.