Boessen tegen FC Den Bosch weer terug op de bank bij Helmond Sport: ‘Het rendement moet omhoog’

voorbeschouwingHelmond Sport verloor zónder trainer Wil Boessen met 1-5 van SC Cambuur, maar maandag keert de coach, die getroffen was door het coronavirus, weer terug op de bank. Hij hoopt dat zijn ploeg het goede veldspel tegen FC Den Bosch wél eens omzet in rendement. ,,Daar schort het nog aan.”

Boessen leidde zaterdag en zondag de training weer, nadat hij tien dagen in quarantaine zat. Hij had onder meer last van koorts en verkoudheid. ,,Het voelde als een zware griep”, zegt Boessen. Ook assistent-trainer Frank van Kempen en keeperstrainer Wim Ribbens waren besmet, maar zijn er tegen FC Den Bosch net als Boessen weer bij. De trainer is nog altijd ‘verbaasd’ over hoe het virus Helmond Sport kon treffen, Boessen neemt al sinds het begin van de voorbereiding geen enkel risico. ,,Zo zie je maar weer: iedereen kan het krijgen. Ik maak me wat dat betreft ook wel zorgen over het voetbal en amateurvoetbal, zeker nu het aantal besmettingen op blijft lopen.”

De laatste coronatesten waren allemaal negatief, wel zijn er enkele blessuregevallen bij Helmond Sport. Rowen Koot, Berk Cetin en Guus Joppen zijn er sowieso niet bij tegen FC Den Bosch, Gaétan Bosiers is een twijfelgeval. Hij kreeg tegen Cambuur een tik op zijn enkel, maandag wordt bepaald of hij in Den Bosch bij de selectie zit.

Guus Joppen ontbreekt ook tegen FC Den Bosch nog altijd vanwege een hamstringblessure

Tegen FC Den Bosch, waar Boessen tussen 2017 en 2019 trainer was, wordt het tijd dat Helmond Sport punten gaat pakken. De laatste positie op de ranglijst past niet bij het veldspel van de Helmonders, die één probleem hebben: scoren. En tegen SC Cambuur zakte de ploeg na rust door het ijs, voor het eerst dit seizoen. ,,Zij hebben de pijnpunten blootgelegd. Deze week hebben we het daar nog uitgebreid over gehad: hoe ga je met tegenslag om? Het verschil tussen de eerste en tweede helft tegen Cambuur is onverklaarbaar”, zegt Boessen. ,,We moeten tegen FC Den Bosch ook met een reactie komen. Het rendement moet omhoog, daar werken we nu hard aan.”

FC Den Bosch heeft een jong elftal, met veel spelers uit de eigen opleiding. De resultaten zijn nog wel wisselvallig: twee zeges én drie nederlagen. ,,Zij hebben twee aardige spitsen, daar moeten we goed op letten”, zegt Boessen.