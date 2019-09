Boessen toont zich strijdbaar in aanloop naar Helmond Sport - TOP Oss: ‘We hebben wel iets recht te zetten’

voorbeschouwingHelmond Sport-trainer Wil Boessen verwacht zaterdagavond een reactie van zijn spelers in de thuiswedstrijd tegen TOP Oss. De nederlaag tegen SC Cambuur was een flinke teleurstelling voor de Helmonders. ,,We hebben wel iets recht te zetten, ook al is TOP een hele andere tegenstander.”

Ondanks de 5-1 nederlaag tegen Cambuur kondigt Boessen niet al te veel veranderingen aan in zijn speelwijze. Ook al omdat Helmond Sport het dit seizoen in thuiswedstrijden tot dusverre alleraardigst doet met vijf punten uit drie duels. FC Eindhoven werd verslagen en tegen Volendam en Almere City FC werd een punt gepakt. ,,Thuis doen we het goed, uit niet. Vooral tegen NAC en Cambuur zijn we twee keer met de neus op de feiten gedrukt.”

Het is voor Helmond Sport kortom zaak om uit ‘onverstoorbaarder’ te worden. Net zoals de ploeg dat tot op heden in thuiswedstrijden is. Boessen verwacht tegen TOP de lijn van de eerdere thuisduels door te trekken. ,,Ik verwacht er veel van. TOP heeft het vertrouwde 5-3-2-systeem losgelaten en is iets anders gaan spelen, zij zijn ook nog zoekende. Ik kijk uit naar de wedstrijd.” Ook al omdat Boessen eerder bij TOP nog nauw samenwerkte met huidig TOP-trainer Klaas Wels. De oud-trainer van SV Deurne was destijds de assistent-trainer van Boessen.

Twijfelgeval De Regt