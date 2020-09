Boessen verwacht een aantrekkelijk duel tussen Helmond Sport en FC Volendam

Tandem lijkt terug

Met Volendam treft Helmond Sport een ploeg die pas één puntje pakte. ,,Maar het is wel een ploeg die enorm goed kan voetballen. Met name met de snelheid van Nick Doodeman en Martijn Kaars zijn ze levensgevaarlijk met de counter.” Helmond Sport scoorde zelf twee wedstrijden niet. ,,We zullen kansen krijgen en die moeten we met deze selectie kunnen benutten. Ik verwacht een aantrekkelijk duel”, zegt Boessen.

Kwestie Mutzers

De vraag is wel hoe lang de selectie van Boessen nog zal bestaan uit achttien spelers. Robert Mutzers ontbrak op de training, nadat hij de wedstrijd met Eindhoven miste. Boessen wilde niet te veel op de situatie ingaan. ,,Robert is bedenktijd gegeven. Er zal in het weekend of voor het weekend iets beslist worden rondom wat we met hem doen. Of blijven of een andere club zoeken. Daar moeten we een goede keuze in maken en dat moet Robert ook doen”, zegt Boessen. De speler in kwestie sloot zich aan bij de woorden van zijn coach.