Boessen wil weer karakter zien bij Helmond Sport: ‘Er moet reuring in de tent komen’

Als je hem op het veld bezig ziet zou je het niet zeggen, maar Wil Boessen is van nature een verlegen persoon. Nog altijd wil hij weleens blozen als er iets ongemakkelijks gebeurt, maar al lang niet meer zo vaak als vroeger. Zijn opvoeding in de volkswijk Stadbroek in Sittard heeft hem ook gehard. ,,Het was hard, ja. Je kan in een milieu opgroeien waar de rode loper voor je wordt uitgerold, maar op over een pad waar je over de stenen struikelt. Ik had dat laatste. Mijn ouders zeiden altijd: ‘Stel je niet aan, opstaan!’ Dat heb ik in mijn leven wel meegenomen.”