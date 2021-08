Bovenaan op statistiekenlijstjes, onderaan op de ranglijst: Helmond Sport aast op succes tegen MVV

De hoogste passzuiverheid, de meeste verwachte doelpunten en toch een gedeelde laatste plek: dat is het verhaal van Helmond Sport in dit nog prille seizoen. Trainer Wil Boessen vertrouwt erop dat zijn ploeg vrijdag tegen MVV wél punten gaat pakken. ,,Dat kan niet uitblijven als we zo spelen.”

Statistiekenlijstjes? Boessen heeft er weinig mee, maar dat Helmond Sport qua passzuiverheid (85,3 procent) en Expected Goals (5,1) bovenaan staat, bevestigt het gevoel dat zijn ploeg op de goede weg is. Die kansen moeten alleen wél nog afgemaakt worden: ,,Zo lang wij dit niveau halen en kansen blijven creëren, gaat het een keer de goede kant opvallen. Daar ben ik van overtuigd. Tegen Jong AZ hadden we ook wat pech, met de paal en de lat.”

En dus is Boessen best tevreden, ondanks dat Helmond Sport nog op nul punten staat. Wel ziet hij ook dat zijn selectie wat aan de krappe kant is, zeker na het vertrek van Jordy Thomassen deze week. De aanvaller zat op een dood spoor en ontbond zijn contract in overleg met de club. ,,Ik heb veel respect voor Jordy, ondanks dat hij niet speelde, bleef hij zijn stinkende best doen. Hij is een op en top prof, ik ben blij dat alles nu netjes is afgehandeld.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Dylan Seys wordt steeds fitter bij Helmond Sport, maar is nog niet klaar voor een basisplek. © Pro Shots / Peter van Gogh

Versterking op komst?

De selectie bestaat nu uit zeventien veldspelers en drie doelmannen, idealiter komen daar nog drie spelers bij; dan zijn alle posities dubbel bezet. Boessen hoopt in elk geval op een vervanger voor Thomassen. ,,Er moeten minstens een, maar eigenlijk twee spelers bij. Als dat te weinig blijkt, kunnen we in de winterstop altijd nog wat doen. We moeten in elk geval secuur zijn, de paar centen die we hebben, moeten we goed uitgeven”, stelt hij.

Voor nu staat er in elk geval een beloftevolle groep, zeker nu Dylan Seys steeds fitter wordt. De selectie is sowieso fit voor de wedstrijd tegen MVV, alleen Sander Vereijken ontbreekt wegens lichte spierklachten. Bryan van Hove is er wel bij tegen de ploeg uit Maastricht, die van De Graafschap verloor (1-3) en van Jong FC Utrecht won (0-1).

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Havekotte; Reith, De Bie, Van der Meer, Van der Sluijs; Van Landschoot, Lion, Bosiers; Van Keilegom, Goselink, Houttequiet.