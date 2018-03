Braber over nieuwe rol bij RKC: 'Zelf voetballen wordt een bijzaak'

Robert Braber (35) twijfelde wel even toen RKC zich begin december voor het eerst meldde met de vraag of hij teammanager wilde worden. Voetbal is en blijft zijn passie en het gaat hem voor zijn gevoel nog goed af bij Helmond Sport. Maar: ,,Deze kans kan ik niet laten schieten."

Braber hakte daarom ook de knoop door om na dit seizoen te stoppen als profvoetballer en vol voor een rol als professioneel teammanager bij RKC te gaan. ,,Nadat ik het een tijdje heb laten bezinken, besefte ik dat dit een hele mooie kans is om in het voetbal actief te blijven", zegt de middenvelder, die een rijk verleden heeft in Waalwijk. ,,RKC is toch mijn club. Mijn gevoel bij de club is ook goed en er staat een goede visie. Ik grijp deze kans met beide handen aan", verzekert Braber.

Droombaan

Hij vindt het niet per se zonde dat hij na dit seizoen afscheid neemt van de 'droombaan' die hij 16 jaar uitoefende. Braber kijkt liever vooruit, noemt RKC juist een mooie kans. Zijn rol als teammanager in Waalwijk komt ook op nummer één te staan, al blijft hij waarschijnlijk wel voetballen. Of dat in een vriendenteam of op een respectabel amateurniveau is, zal de komende maanden duidelijk worden. ,,Mijn baan bij RKC is wel mijn primaire doel, zelf voetballen wordt een bijzaak."

Slagvaardiger